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لبنان

بوحبيب: مستمرون بجهودنا الهادفة إلى احتواء التصعيد

Lebanon 24
26-02-2024 | 09:49
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قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، بعد لقائه السفيرين الأميركي والاسباني "مستمرون بجهودنا الهادفة إلى احتواء التصعيد، ووقف تدحرج الأمور إلى الأسوأ، لاسيما من خلال ما نشاهده  هذه الأيام من اعتـ.ـداءات مقلقة جدا تهدد ليس فقط أمن لبنان بل المنطقة بأسرها".
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وأضاف "مقاربتنا هي البحث عن الحلول الشاملة والمستدامة للخروج من نفق هذه الأزمة وهذا العدوان".
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