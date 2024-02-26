بوحبيب: مستمرون بجهودنا الهادفة إلى احتواء التصعيد

Advertisement

قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، بعد لقائه السفيرين الأميركي والاسباني "مستمرون بجهودنا الهادفة إلى احتواء التصعيد، ووقف تدحرج الأمور إلى الأسوأ، لاسيما من خلال ما نشاهده هذه الأيام من اعتـ.ـداءات مقلقة جدا تهدد ليس فقط أمن لبنان بل المنطقة بأسرها".وأضاف "مقاربتنا هي البحث عن الحلول الشاملة والمستدامة للخروج من نفق هذه الأزمة وهذا العدوان".