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لبنان

"تحية إلى فلسطين".. افتتاح مهرجان صور السينمائي الدولي بدورته الـ 11

Lebanon 24
26-02-2024 | 10:24
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افتتحت "جمعية تيرو للفنون"، و"مسرح إسطنبولي، "فعاليات" مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، "بنسخته الحادية عشر دورة الفنان أنطوان كرباج في "المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني" في مدينة صور، تحت شعار "السينما تُقاوِم" في حضور حشد من الأهالي والطلاب وبمشاركة 29 فيلمًا تتنوع بين الروائي والوثائقي والتحريك، من 27 دولة.
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وتتنافس الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان على جوائز أفضل فيلم روائيّ، وأفضل فيلم وثائقيّ، وأفضل فيلم تحريك، وأفضل ممثّل، وأفضل ممثّلة، وأفضل تصوير، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم. وتضم لجنة التحكيم كلًا من المخرجة الإسبانية أنا سندريرو ألفريز، والممثل عمر ميقاتي، والمخرج صلاح عطوي من لبنان ، وعرضت مجموعة من الأفلام وكرمت إدارة المهرجان الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز والمخرج الراحل لؤي فاضل والكاتب عبد الكريم سلامة من العراق.

وقال الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني الحائز على جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية مؤخراً: "إن المهرجان هو تحية من صور الى أهلنا في غزة وفلسطين وان استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا يشكل فرصة مهمة للتلاقي، وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم وتخصيص أفلاماً عن فلسطين تعكس الحقيقة للعالم من خلال الفن السابع."

ويعمل المهرجان بالتعاون مع مؤسسة دروسوس السويسرية على دعم السّينما المحليّة، والتّبادل الثّقافي، وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين. وتُخصّص هذه التّظاهرة السّينمائيّة مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب، حيث يعدُّ المهرجان الحدث السّينمائيّ الأوّل في تاريخ الجنوب اللبناني منذ انطلاق الدّورة الأولى عام 2014، بمشاركة 24 فيلمًا من 20 بلدًا، وفي حضور الممثّل المصريّ محمود قابيل، حيث كرّمت تلك الدورة المخرجة جوسلين صعب وجورج نصر.

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