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لبنان

استشهد في المجادل... "الحزب" ينعى حسن سلامي

Lebanon 24
26-02-2024 | 10:29
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نعى "حزب الله" في بيان، الشهيد حسن حسين سلامي، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.
 
 
واستشهد سلامي في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في بلدة المجادل.
 
 
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وقالت تقارير إنّ سلامي هو مسؤول القطاع الشرقي في "حزب الله".
 
 
 
 
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