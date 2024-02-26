استشهد في المجادل... "الحزب" ينعى حسن سلامي

نعى "حزب الله" في بيان، الشهيد حسن حسين سلامي، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

واستشهد سلامي في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في بلدة المجادل.

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وقالت تقارير إنّ سلامي هو مسؤول القطاع الشرقي في "حزب الله".