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لبنان

إصابة مسعفين في الغارات الإسرائيليّة على عيتا الشعب

Lebanon 24
26-02-2024 | 10:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة مسعفين في الهيئة الصحية الإسلامية، في الغارات الإسرائيليّة على عيتا الشعب.
 
 
وقد دُمّرت سيارة الإسعاف التابعة لهم، ونُقلوا إلى المستشفى.
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