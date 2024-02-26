إصابة مسعفين في الغارات الإسرائيليّة على عيتا الشعب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة مسعفين في الهيئة الصحية الإسلامية، في الغارات الإسرائيليّة على عيتا الشعب.

وقد دُمّرت سيارة الإسعاف التابعة لهم، ونُقلوا إلى المستشفى.