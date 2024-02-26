فيديو للحظة إغتيال مسؤول "حزب الله" في المجادل.. هكذا حصل القصف!

#عاجل جيش الدفاع يقضي على مسؤول منطقة الحجير في حزب الله
قضت طائرة لجيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان على المدعو حسن حسين سلامي مسؤول منطقة الحجير في حزب الله.
لقد قاد سلامي الذي ينتمي إلى وحدة ناصر في حزب الله عدة عمليات إرهابية ارتكبت ضد قوات جيش الدفاع وضد مواقع مدنية وعسكرية… pic.twitter.com/jZd3fVouT0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 26, 2024
#عاجل جيش الدفاع يقضي على مسؤول منطقة الحجير في حزب الله
قضت طائرة لجيش الدفاع في منطقة جنوب لبنان على المدعو حسن حسين سلامي مسؤول منطقة الحجير في حزب الله.
لقد قاد سلامي الذي ينتمي إلى وحدة ناصر في حزب الله عدة عمليات إرهابية ارتكبت ضد قوات جيش الدفاع وضد مواقع مدنية وعسكرية… pic.twitter.com/jZd3fVouT0