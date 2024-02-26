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لبنان

فيديو للحظة إغتيال مسؤول "حزب الله" في المجادل.. هكذا حصل القصف!

Lebanon 24
26-02-2024 | 11:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تبنيه عملية الشهيد حسن سلامي، مسؤول منطقة الحجير في "حزب الله".
 
 
ولفت جيش العدو إلى أن عملية الاغتيال جاءت بواسطة طائرة استهدفت سيارة سلامي في منطقة المجادل - جنوب لبنان.
 
 
وذكر الجيش الإسرائيلي أن سلامي كان ينتمي إلى "وحدة ناصر" في "حزب الله"، وقد قاد عدة عمليات ضد مواقع مدنية وعسكرية إسرائيلية.
 
 
كذلك، زعم الجيش الإسرائيلي أن سلامي حرص على تنسيق عمليات عديدة، بما في ذلك إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو منطقة كريات شمونة ومقر قيادة اللواء 769.
 
وفي بيانه، أرفق جيش العدو مقطع فيديو يوثق لحظة قصف سيارة سلامي، حيث تم استهدافها من الجو بواسطة صاروخ أثناء مرورها على أحد الطرقات العامة.
 
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