فيديو للحظة إغتيال مسؤول "حزب الله" في المجادل.. هكذا حصل القصف!

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تبنيه عملية الشهيد حسن سلامي، مسؤول منطقة الحجير في "حزب الله".

ولفت جيش العدو إلى أن عملية الاغتيال جاءت بواسطة طائرة استهدفت سيارة سلامي في منطقة المجادل - جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سلامي كان ينتمي إلى "وحدة ناصر" في "حزب الله"، وقد قاد عدة عمليات ضد مواقع مدنية وعسكرية إسرائيلية.