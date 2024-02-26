في طرابلس.. إشتباكٌ مسلح و "المخابرات" توقف أحد المطلوبين

شهدت طرابلس، اليوم الإثنين، عدداً من الأحداث الأمنية تخلل بعضها إطلاق نار.

وفي التبانة، وقع إشكالٌ فرديّ بين عدد من الشبان نتج عنهُ إصابة المدعو "م.ع" عن طريق الخطأ من مسدسه الحربيّ.

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كذلك، وقع إشكال آخر بين عائلتين في منطقة الحصنية - عكار، بين شبان من آل علوش وآخرين آل ضناوي.

وتطوّر الإشكال إلى اشتباك مُسلح من دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.