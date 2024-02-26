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لبنان

في طرابلس.. إشتباكٌ مسلح و "المخابرات" توقف أحد المطلوبين

Lebanon 24
26-02-2024 | 13:05
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شهدت طرابلس، اليوم الإثنين، عدداً من الأحداث الأمنية تخلل بعضها إطلاق نار.
وفي التبانة، وقع إشكالٌ فرديّ بين عدد من الشبان نتج عنهُ إصابة المدعو "م.ع" عن طريق الخطأ من مسدسه الحربيّ.
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كذلك، وقع إشكال آخر بين عائلتين في منطقة الحصنية - عكار، بين شبان من آل علوش وآخرين آل ضناوي. 
وتطوّر الإشكال إلى اشتباك مُسلح من دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
وفي منطقة القبة، أوقفت دوريّة تابعة لمخابرات الجيش المدعو "ب.م." لقيامه بعدة سرقات وتعاطي وترويج الممنوعات، كما عُثر بحوزته على كمية من المخدرات.
 
 
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