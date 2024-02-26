رسالة إلى نصرالله من إسرائيل.. ماذا جاء فيها؟

علّق القائد السابق للبحريّة الإسرائيليّة اللواء إليغازر تشاني ماروم، على حادثة إسقاط "حزب الله" لطائرة مُسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان، اليوم الإثنين.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "راديو نورث 104.5 إف إم"، قال ماروم إنه يجب أخذ الحادثة على محمل الجد وأي وصول للطائرات إلى المستوطنات الإسرائيلي هو إختراق كبير للغاية، وأضاف: "في بعض الحالات، نفشل في اكتشاف الأجسام الطائرة المجهولة، لأنها صغيرة جداً. يجب أن نتذكر أن منطقة لبنان ووادي الحولة تزخر بالطيور. هناك أيام يكون فيها للطقس والظروف الأرضية تأثير".

وتوقف ماروم عند رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأخيرة والتي أكد فيها إن إسرائيل ستواصل قتالها ضدّ "حزب الله" حتى وإن تم الوصول إلى إتفاق لإطلاق النار في غزة، وقال: "رسالة غالانت مثيرة جداً للاهتمام.. هو يقول لأمين عام حزب الله حسن نصرالله إنه لا يوجد أي ترابط بين غزة وجبهة لبنان. إن كلام غالانت يقول إن إسرائيل لا ترقص على مزمار نصرالله.. تصريح وزير الدفاع مهم جداً ويقول إن إسرائيل ستتصرف في كل ساحة وفقاً لمصالحها وليس وفقاً لمصالح أي شخصٍ آخر".