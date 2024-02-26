جلسة مرتقبة للحكومة.. وهذا مشروع جدول أعمالها

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة، اليوم الإثنين، أعلنت فيه إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بمواضيع ضرورية.

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