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لبنان
جلسة مرتقبة للحكومة.. وهذا مشروع جدول أعمالها
Lebanon 24
26-02-2024
|
14:00
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أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة، اليوم الإثنين، أعلنت فيه إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بمواضيع ضرورية.
للإطلاع على مشروع جدول أعمال الجلسة..
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