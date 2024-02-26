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لبنان

خلال جلسة الحكومة المقبلة.. هل سيُطرح مشروع قانون "إصلاح المصارف"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-02-2024 | 14:20
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علم "لبنان24" أنَّ مشروع قانون "إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها" سيُناقش في الجلسة المقبلة للحكومة من باب إطلاع الوزراء على المشروع مع تعليق البحث به إلى حين الأخذ بالملاحظات التي وردت وسترد من المعنيين مباشرة بهذا الملف.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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