"ضابط ميداني" في الجنوب.. من هو حسن سلامة الذي اغتالته إسرائيل اليوم؟

نشرت منصة "بلينكس" الإماراتية تقريراً تحت عنوان: ضابط حزب الله قتلته إسرائيل.. من هو حسن سلامة؟، وجاء فيه:

مُجدداً، نفذت إسرائيل، اليوم الإثنين، اعتداء جديداً في العمق اللبناني، تمثل باغتيال أحد المسؤولين في "حزب الله" ويدعى حسن سلامة، وذلك إثر ضربة جوية طالت سيارته في بلدة المجادل - جنوب لبنان.

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ونعى "حزب الله" الشهيد سلامة في بيانٍ رسمي، وقال إنه من مواليد عام 1974، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.



من هو حسن سلامة؟

حسن سلامة هو مسؤول محور منطقة الحجير في "حزب الله"، وتولى مسؤولية قتالية في جنوب لبنان إبان اندلاع الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي يوم 8 تشرين الأول الماضي.



ماذا كانت وظيفته؟

سلامة هو "ضابط ميداني"، ولديه مسؤولية متقدمة في "حزب الله" لناحية تنسيق المسرح العملياتي لمختلف الهجمات ضد المواقع الإسرائيلية.



ما علاقته بوسام الطويل؟

كان سلامة على تنسيق وعلاقة مع القيادي وسام الطويل الذي قتلته إسرائيل الشهر الماضي، لا سيما على صعيد سلسلة من العمليات داخل جنوب لبنان، خصوصا تلك التي استهدفت مواقع قتالية إسرائيلية متقدمة.



بين حرب تموز وسوريا

يُعد سلامة واحدا من الذين شاركوا في حرب تموز عام 2006 التي اندلعت بين "حزب الله" وإسرائيل.



كذلك، كان سلامة واحدا من الذين خططوا لعمليات استهداف الجموع الإسرائيلية التي دخلت لبنان، لكنه لم يكن من "رماة الصواريخ" حينها.



وتقول المصادر إن سلامة كان أيضا من المشاركين بمعارك خاضها "حزب الله" في سوريا، لا سيما عند الحدود اللبنانية ضد تنظيم داعش.



بحسب المصادر، فإن تولي سلامة مسؤولية "محور الحجير" جاء انطلاقا من خبرته القتالية التي اكتسبها، سواء من حرب تموز أو من جبهة سوريا.



ماذا قالت إسرائيل عن حسن سلامة؟

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن سلامة ينتمي إلى وحدة ناصر في حزب الله، وقاد عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه.



وأضاف أن سلامة نسّق مؤخرا هجمات، بما فيها إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو منطقة كريات شمونة ومقر قيادة اللواء 769.



أين تقع المجادل؟

وتعد المجادل - قضاء صور منطقة يمكن المرور عبرها باتجاه مدينة صور، كما أنها تربط معظم القرى الحدودية الجنوبية ببعضها، مثل جويا والشهابية، كما أنه من خلالها يمكن الوصول إلى بلدة خربة سلم التي ينحدر منها الطويل وسلامة.



وأواخر شهر أكتوبر الماضي، نعى "حزب الله" شهيداً في صفوفه ينتمي إلى المجادل، وهو بلال نمر رميتي. (بلينكس - blinx)



