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لبنان

قضى في عيتا الشعب.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
26-02-2024 | 15:16
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استشهاد المُجاهد محمد علي مسلماني (منتظر)، وذلك إبان القصف الإسرائيلي الذي طال بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
 
ولفت الحزب إلى أن مسلماني من مواليد العام 1988 وهو من بلدة الشعيتية الجنوبيّة.
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