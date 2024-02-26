قضى في عيتا الشعب.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استشهاد المُجاهد محمد علي مسلماني (منتظر)، وذلك إبان القصف الإسرائيلي الذي طال بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.

ولفت الحزب إلى أن مسلماني من مواليد العام 1988 وهو من بلدة الشعيتية الجنوبيّة.