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لبنان

التوتر يزداد في الجنوب.. هكذا يبدو الوضع الآن

Lebanon 24
26-02-2024 | 15:33
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تسيطرُ أجواء من التوتر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك عقب شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الهجمات ضدّ عدد من القرى والبلدات اللبنانية.
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ومساء، استهدف العدو الإسرائيلي حرج يارون بـ3 قذائف مدفعية، كما قصف أيضاً أطراف حولا ووادي السلوقي، فيما أطلق قذائف فسفورية باتجاه بلدة الضهيرة. 

في غضون ذلك، أفيد عن إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرة مرغليوت، فيما تحدثت المعلومات عن استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية مقابل بلدة مركبا - قضاء مرجعيون.

وخلال ساعات المساء الأولى، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب - جنوب لبنان.

وأشار جيش العدو إلى أن طائرات مقاتلة هاجمت موقعاً جرى استخدامه لإطلاق الصواريخ باتجاه هضبة الجولان في سوريا.

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