التوتر يزداد في الجنوب.. هكذا يبدو الوضع الآن

تسيطرُ أجواء من التوتر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك عقب شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الهجمات ضدّ عدد من القرى والبلدات اللبنانية.

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ومساء، استهدف العدو الإسرائيلي حرج يارون بـ3 قذائف مدفعية، كما قصف أيضاً أطراف حولا ووادي السلوقي، فيما أطلق قذائف فسفورية باتجاه بلدة الضهيرة.



في غضون ذلك، أفيد عن إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرة مرغليوت، فيما تحدثت المعلومات عن استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية مقابل بلدة مركبا - قضاء مرجعيون.



وخلال ساعات المساء الأولى، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب - جنوب لبنان.



وأشار جيش العدو إلى أن طائرات مقاتلة هاجمت موقعاً جرى استخدامه لإطلاق الصواريخ باتجاه هضبة الجولان في سوريا.

