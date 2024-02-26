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لبنان

الجيش الإسرائيلي يزعم قصف مبانٍ لـ"حزب الله" في عيتا الشعب

Lebanon 24
26-02-2024 | 13:07
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قصف مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب - جنوب لبنان.

وأشار جيش العدو إلى أن طائرات مقاتلة هاجمت موقعاً جرى استخدامه لإطلاق الصواريخ باتجاه هضبة الجولان في سوريا.
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