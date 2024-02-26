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لبنان

عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-02-2024 | 15:47
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قالت مصادر ناشطة في سوق الدولار إنه لم يتم لمس وجود كافٍ ووافٍ لأوراق الـ100 ألف ليرة الجديدة والتي بدأ مصرف لبنان بضخها رسمياً في السوق اعتباراً من الشهر الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن انتشار تلك العملة ما زال محدوداً، موضحة أنّ غالبية المصارف لم تتعامل بالورقة النقدية الجديدة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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