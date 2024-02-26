حادثة تكشف ما كانت تخشاه إسرائيل بشأن "حزب الله".. باحث يتحدّث

قالت القناة الـ"14" الإسرائيلية، الإثنين، إنّ إسرائيل فوجئت بجرأة "حزب الله" على إسقاط طائرة مسيرة فوق جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو "الخطوط الحمراء".

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بدوره، قال الباحث الإسرائيلي إيلي كارمون في حديث عبر صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن جبهة لبنان تشهدُ تصعيداً كبيراً، وقال: "لطالما خشيت القوات الجوية الإسرائيلية أن يكون حزب الله قد تلقى معدات دفاع جوي من إيران. كان الإسرائيليون يعلمون أن هناك صعوبات في التحليق فوق لبنان وأعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها حزب الله بإسقاط طائرتنا بدون طيار المتقدمة. على الرغم من أنها أرخص وأكثر شيوعًا، إلا أننا نرى ما حصل خطوة للأمام. قد يكون ذلك بمثابة ضغط من حزب الله لمساعدة حركة حماس، علماً أن الإيرانيين أيضاً لا يريدون نجاح المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليية المحتجزين لدى حماس في غزة".

ووفقا لكارمون، فإنّ "حزب الله ضرب ميرون أيضاً، من بين أمور أخرى"، وأردف: "هناك قرار بتوسيع القتال من جانبنا من خلال استهداف مدينة بعلبك اللبنانية. هذه المنطقة مهمة جداً لحزب الله، حيث تتمركز معظم قوته. من هناك، جرى نقل القوات لإنقاذ النظام في سوريا، كما أن المدينة تمثل مركزاً لنقل الأسلحة، لذلك يعتبرها حزب الله مكاناً استراتيجياً، علماً أن لديها رمزية خاصة بالنسبة للحزب".