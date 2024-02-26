نعت "سريا القدس" - الجناح العسكريّ لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيدين أحمد محمد حلاوة (33 عاماً) وحسين وليد عوض (28 عاماً)، اللذين استشهدا عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحلتة.

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