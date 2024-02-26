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لبنان

شهيدان لـ"سرايا القدس" في جنوب لبنان.. من هما؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 16:54
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نعت "سريا القدس" - الجناح العسكريّ لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيدين أحمد محمد حلاوة (33 عاماً) وحسين وليد عوض (28 عاماً)، اللذين استشهدا عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحلتة.
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ولفتت "سريا القدس" إلى أنها "ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة". 
 
 
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