"ضربة ليلية".. صاروخ مضاد للمدرعات يطال ثكنة إسرائيلية قرب لبنان

ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن مسلحين أطلقوا صاروخاً مُضاداً للمدرعات باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في سلسلة جبال راميم عند الحدود مع لبنان.

وزعمت القناة إلى أنّ تلك العملية لم تُسفر عن سقوط ضحايا.

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واستهدف العدو الإسرائيلي حرج يارون بـ3 قذائف مدفعية، كما قصف أيضاً أطراف حولا ووادي السلوقي، فيما أطلق قذائف فسفورية باتجاه بلدة الضهيرة.



في غضون ذلك، أفيد عن إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرة مرغليوت، فيما تحدثت المعلومات عن استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية مقابل بلدة مركبا - قضاء مرجعيون.



وخلال الساعات الأولى من مساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب - جنوب لبنان.



وأشار جيش العدو إلى أن طائرات مقاتلة هاجمت موقعاً جرى استخدامه لإطلاق الصواريخ باتجاه هضبة الجولان في سوريا.

وخلال الساعات الأخيرة، سيطرت أجواء من التوتر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك عقب شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الهجمات ضدّ عدد من القرى والبلدات اللبنانية.واستهدف العدو الإسرائيلي حرج يارون بـ3 قذائف مدفعية، كما قصف أيضاً أطراف حولا ووادي السلوقي، فيما أطلق قذائف فسفورية باتجاه بلدة الضهيرة.في غضون ذلك، أفيد عن إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرة مرغليوت، فيما تحدثت المعلومات عن استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية مقابل بلدة مركبا - قضاء مرجعيون.وخلال الساعات الأولى من مساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب - جنوب لبنان.وأشار جيش العدو إلى أن طائرات مقاتلة هاجمت موقعاً جرى استخدامه لإطلاق الصواريخ باتجاه هضبة الجولان في سوريا.

بدوره، أعلن "حزب الله"، مساء الإثنين، تنفيذ عمليتين ضد موقعين إسرائيليين عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

ولفت الحزب إلى أن العملية الأولى استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج، موضحاً أن العملية حصلت عند الساعة الـ8.10 مساء، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخيّة.



وفي ما خصّ العملية الثانية، فقد قال الحزب إنها حصلت عند الساة 10.45 مساء، مستهدفة التجهيزات التجسسية الإسرائيليّة في موقع العباد.





