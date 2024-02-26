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لبنان
ربط ميزانية المصارف بدولار السوق
Lebanon 24
26-02-2024
|
17:00
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بدأت المصارف ربط ميزانياتها بدولار السوق، بطلب رسمي من المركزي، لتخفيف الكتلة النقدية الورقية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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