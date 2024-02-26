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لبنان
قاسم: المواقف السياسية لا تردع إسرائيل ولا تكفي لحماية لبنان
Lebanon 24
26-02-2024
|
17:08
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قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الإثنين، أنّ "مواجهة حزب الله لاسرائيل في جنوب لبنان هي مصلحة لغزة ومصلحة للبنان"، مشيراً إلى أن "المواقف السياسية لا تردع اسرائيل ولا تكفي لحماية لبنان".
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وخلال احتفال تأبيني في بيروت، قال قاسم: "إذا تمادى الإسرائيلي سنرد، وأي توسُّع في الاعتداء سيقابله توسُّع في الرد، ونحن لا نطلب دعماً ولكن لا نقبل طعناً".
وتابع قاسم: "مواجهتنا لاسرائيل في جنوب لبنان مصلحة لغزة ومصلحة للبنان، كي يعلم الكيان الاسرائيلي أنَّه إذا فكَّر بمرحلة ثانية يأتي دورنا فيها فنحن في جهوزية عالية لمواجهة التحدي مهما كلفنا الأمر ومهما كان الثمن".
وأردف: "نحن نعلم أنَّ إسرائيل تدِّمر، لكن فليعلموا أنَّنا أيضا ندمِّر عندهم، نحن نعلم أنَّ الخسائر ستكون كبيرة، لكن فليعلموا أن خسائرهم أيضا ستكون كبيرة، لكن الفرق بيننا وبينهم أننا أصحاب حق ومؤمنون بالله تعالى وسننتصر".
وقال: "أقل الوفاء من شركائنا في الوطن أن يقدِّروا ويحترموا ما نقوم به، هذا أقل الوفاء. أنا اليوم لن أكون مدافعاً عن العمل الذي نقوم به، لكن هذا شرف، مفروض ممن لا يشاركنا ومن لا يقوم بهذا العمل معنا أن يدافع عن نفسه، لماذا يجلس جانباً ويتفرج علينا وهو معني؟".
وأكمل: "نحن ننقذ لبنان لأننا نحن الذين حررنا ونحن الذين أخرجنا إسرائيل، ونحن الذين أثبتنا أننا بالمقاومة نستطيع أن نحمي بلدنا من خلال ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، وإلَّا كانت إسرائيل مازالت موجودة في لبنان وأكثر من ذلك كانت ستأخذ قسماً من الجنوب اللبناني".
وختم قاسم: " أي توسع إسرائيلي سيكون مقابله توسع.. نحن نراقب كل شيء وندرس الساحة تماماً، ولدينا فهم لما لدى اسرئيل ولكل أداءٍ رد".
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