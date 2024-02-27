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لبنان
جثة في دير القمر.. والاسباب مجهولة
Lebanon 24
27-02-2024
|
00:33
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عثر صباح اليوم على جثة المدعو سمير العضيمي في بلدته دير القمر داخل قطعة ارض زراعية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وحضرت القوى الامنة الى المحلة، وبدأت تحقيقاتها في الحادث لمعرفة سبب الوفاة.
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دير القمر
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