جثة في دير القمر.. والاسباب مجهولة

عثر صباح اليوم على جثة المدعو سمير العضيمي في بلدته دير القمر داخل قطعة ارض زراعية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وحضرت القوى الامنة الى المحلة، وبدأت تحقيقاتها في الحادث لمعرفة سبب الوفاة.