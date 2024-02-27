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لبنان

التوتر يعود جنوباً.. و"الحزب" يستهدف شمال اسرائيل

Lebanon 24
27-02-2024 | 00:42
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عاد التوتر الى الساحة الجنوبية، عقب اطلاق عناصر من حزب الله حوالي 40 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه الشمال الاسرائيلي ما ادى الى دوي صفارات الانذار.
وأشارت المعلومات الأولية الى ان الصواريخ استهدفت قاعدتي ميرون وعين زيتيم شمالي إسرائيل.
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في المقابل، استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي تلة حمامص في سردا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
وكان الهدوء الحذر قد سيطر صباح اليوم على المناطق الحدودية المتاخمة للخط الارزق، خرقه بين الحين والآخر تحليق لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية وصولا الى مناطق صور، النبطية وأقليم التفاح، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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