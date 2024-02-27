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لبنان

المحامون عاتبون: إنهم يهمشوننا

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-02-2024 | 01:30
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يسجل عتبٌ كبيرٌ في نقابة المحامين، بدءا بالنقيب الحالي فادي المصري والنقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة، على ما أسماه مصدر حقوقي، "تهميشا لدور النقابة في منتدى العدالة" المنظم من قبل وزارة العدل ولجنة الإدارة والعدل النيابية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة، من أجل إستقامة العمل القضائي.
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المصدر لفت الى أن العدالة لا تستقيم إلا بجناحيها القضائي والحقوقي حيث أنه لا عدالة من دون محامين، ومن دون القضاء أيضاً لا عدالة، وأن نقابة المحامين عبر تاريخها كانت لها صولات وجولات في الدفاع عن الجسم القضائي وعن العدالة ككل بما تمثل.
المصدر ختم أن العتب هو على قدر المحبة وأن تصحيح المسار القضائي هو عمل تشاركي، وتكون نقابة المحامين الركن الأول فيه.


المصدر: لبنان 24

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