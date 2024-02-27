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لبنان

سعادة النائب يكشف اوراقه: أرغب بالترشح

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-02-2024 | 01:45
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مع تحريك الملف الرئاسي من ناحية "كتلة الإعتدال الوطني" ومبادرتها وحراك "اللجنة الخماسية الدولية" في هذا الإتجاه، لفت أحد أصدقاء نائب شوفي هو حليف لـ"تكتل لبنان القوي"، ان "سعادته" لديه رغبة بأن يكون مرشحاً توافقياً لرئاسة الجمهورية، وأن رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل لا يعارض ترشيحه أبداً.
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وبحسب النائب فان شخصية الرئيس هذه المرة يجب أن تتسم بخلفية إقتصادية قبل السياسية .


المصدر: لبنان 24

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