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لبنان

"التيار" يمهّد للتموضع الكامل؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-02-2024 | 02:15
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قال مصدر سياسي في "قوى الثامن من اذار" إن رئيس "التيار الوطني الحر" يوحي بشكل حاسم بأنه سيتمايز نهائيا عن "حزب الله" خصوصا ان حراك وتصريحات النواب العونيين المقربين منه باتت مشابهة لتصريحات خصوم الحزب.
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ويقول المصدر ان "التيار" يحافظ فقط على تأييده لفكرة الدفاع عن لبنان في اطار ترك خيط رفيع من التقارب مع الحزب في القضايا الاستراتيجية بإنتظار التسوية الشاملة وكيف سيتعاطى معها الحزب وموقع "التيار" فيها.
وترى المصادر ان الهجوم على "حزب الله" يقوم به النواب المحسوبين كليا على باسيل وهذا فيه دلالة كبرى، وقد يكون مؤشرا نهائيا على عدم امكانية اصلاح العلاقة بين رئيس التيار وقيادة الحزب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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