ترحيب بمبادرة "الإعتدال الوطنيّ"... وهذا شرط نجاحها

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رحّبت مصادر معارضة بمبادرة "كتلة الإعتدال الوطنيّ" الرئاسية، وأبدت إستعدادها لدعمها، كونها أتت بموازاة حراك الدول الخمس المعنيّة بلبنان.وأشارت المصادر إلى أن مبادرة "الإعتدال الوطنيّ" تُشكّل فرصة لإنهاء الشغور الرئاسيّ.ووضعت المصادر المعارضة شرطاً أساسيّاً لنجاح هذه المبادرة الداخليّة، وهو تنازل "الثنائيّ الشيعيّ" عن ترشّيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.