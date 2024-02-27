في الغازية.. اندلاع نيران في رابيد (صور)

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أدى ماس كهربائي إلى إندلاع النيران في رابيد لون أرزق مخصص لبيع السمك على أوتوستراد الغازية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وعملت عناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية على إخماده.