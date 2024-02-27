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لبنان

في الغازية.. اندلاع نيران في رابيد (صور)

Lebanon 24
27-02-2024 | 00:50
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أدى ماس كهربائي إلى إندلاع النيران في رابيد لون أرزق مخصص لبيع السمك على أوتوستراد الغازية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعملت عناصر الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية على إخماده.
 
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