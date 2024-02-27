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لبنان

بسبب خلاف عائلي.. اطلق النار على ابن خالته وهرب

Lebanon 24
27-02-2024 | 02:23
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تعرض الجندي خ.ح لاطلاق نار ما ادى الى اصابته بطلقات نارية عدة في قدميه وذلك في محلة الزاهرية شارع العصافيري في طرابلس، ما استدعى نقله الى مستشفى المظلوم في طرابلس للعلاج، في فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وبحسب المعلومات الأولية فان مطلق النار هو ابن خالة الجريح والعملية جاءت نتيجة خلافات عائلية سابقة.
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