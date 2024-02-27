استمرار الاضراب أمام مبنى بلدية طرابلس.. الى متى؟

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لليوم الثاني على التوالي ينفذ موظفو وعمال بلدية طرابلس والميناء واتحاد بلديات الشمال وبمشاركة الاتحاد العمالي في الشمال الإضراب المفتوح امام الباب الرئيس لبلدية طرابلس.وأشار المعتصمون الى ان الاضراب سيستمر لحين انعقاد جسلة مجلس الوزراء بحسب ما افادت المصادر لمندوبة "لبنان 24".