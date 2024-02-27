غارات عنيفة على الجنوب.. إليكم ما استهدفه العدو

أفادت مندوبة "لبنان24" أن العدو الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات عنيفة ومتزامنة ضربت بلدات جبشيت البيسارية والمنصوري جنوب لبنان، حيث سقطت غارة على منطقة تبنا مثلث تفاحتا البيسارية - قعقعية الصنوبر، وغارة أخرى استهدفت بلدة جبشيت من دون سقوط أي إصابات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الطائرات الحربية هاجمت جبشيت في لبنان على بعد 30 كلم من الحدود بعد القصف على جبل الجرمق".

كما واستهدف العدو بلدة يارون صباح اليوم بعدد من القـذائف المدفعـية.

بالتوازي أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع صوت المسيرة بشكل واضح بسبب علوها المنخفض فوق المنطقة التي تم استهدافها.