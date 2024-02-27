Advertisement

لبنان

غارات عنيفة على الجنوب.. إليكم ما استهدفه العدو

Lebanon 24
27-02-2024 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1168915-638446261453860166.jpg
Doc-P-1168915-638446261453860166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" أن العدو الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات عنيفة ومتزامنة ضربت بلدات جبشيت البيسارية والمنصوري جنوب لبنان، حيث سقطت غارة على منطقة تبنا مثلث تفاحتا البيسارية - قعقعية الصنوبر، وغارة أخرى استهدفت بلدة جبشيت من دون سقوط أي إصابات.
 
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الطائرات الحربية هاجمت جبشيت في لبنان على بعد 30 كلم من الحدود بعد القصف على جبل الجرمق".
 
كما واستهدف العدو بلدة يارون صباح اليوم بعدد من القـذائف المدفعـية.
 
بالتوازي أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع صوت المسيرة بشكل واضح بسبب علوها المنخفض فوق المنطقة التي تم استهدافها.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:52 | 2024-02-27
06:35 | 2024-02-27
06:32 | 2024-02-27
06:09 | 2024-02-27
06:06 | 2024-02-27
05:57 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24