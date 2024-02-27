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لبنان

يروجان المخدرات بهذه المنطقة.. عصابة تقع بقبضة المعلومات وهذا ما وُجد بحوزتها

Lebanon 24
27-02-2024 | 03:25
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة أنه "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المواد المخدّرة على الخط الممتد من محلة الاوزاعي باتجاه الكوستا برافا على متن سيارة لون أسود".
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وأضافت في بلاغ: على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هويتهما، وهما كل من:

م. و. (مواليد عام 1990، سوري)
ح. د. (مواليد عام 2003، سوري)

كما تبيّن انه يوجد بحق الأول مذكرة توقيف بجرم تسهيل أعمال الدعارة.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 20-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الاوزاعي أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في المحلة على متن سيارة نوع “فاو” لون أسود تحمل لوحة خلفية مزورة تم ضبطهما، بتفتيشهما والسيارة تم ضبط:

-/4/ أكياس من مادة الماريجوانا زنتها حوالي /105/ غ

– /16/ مظروفا من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /286/ غ

-/101/ مظروف كوكايين مدون عليها عبارات مختلفة (باز ملك، نت ملك، نص أجنبي، 1 غرام أجنبي، ١ غرام رمل، ١ غرام نت عادي) زنتها بالكامل حوالي /305/ غ

– لوحة سيارة عدد/2/، مبلغ مالي و/3/ هواتف خلويّة

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن على متن السيارة المضبوطة.

تم حجز السّيارة عدليًّا، وأُجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
المصدر: قوى الأمن الداخلي
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