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لبنان

بهدف اعادة تفعيل العمل في النّافعة... هبة معلوماتيّة من AIA

Lebanon 24
27-02-2024 | 03:32
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في إطار سياسة التزامها الوطنيّ، قدّمت جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان - AIA هبة معلوماتيّة الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. وتأتي هذه  الهبة استجابة الى طلب رئيس الهيئة سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبّود، وهي تضمّ مجموعة من أجهزة الكمبيوتر الجديدة، وعددا من الطابعات، ولوازم مكننة أخرى. وقد تمّ تسليم الهبة الى العقيد المهندس خالد يوسف، رئيس مصلحة تسجيل السيارات بالتكليف.
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تأتي مبادرة الجمعيّة هذه انطلاقا من حرصها على انتظام العمل في هذا المرفق العام الحيوي، وتسيير معاملات المواطنين حفاظا على حقوقهم. وتجدر الإشارة الى انّ هذه المبادرة تستتبع خطوات مماثلة قامت بها الجمعية خلال العام ٢٠٢٣، لا سيّما مساهمتها في تكاليف الإنارة والمطبوعات للهيئة، إضافةً إلى غيرها من التقدمات التي تهدف الى مساعدة الهيئة على تخفيض أعبائها المالية وتمكينها من الاستمرار بمزاولة أعمالها وتنفيذ مهامّها في ظلّ الأزمة.

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