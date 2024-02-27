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لبنان

في برمانا.. سرقوا 5000 دولار وهربوا

Lebanon 24
27-02-2024 | 03:47
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أقدم مجهولون في برمانا وبواسطة الكسر والخلع على سرقة مبلغ 5000 دولار من منزل شخص من التابعية البنغلادشية يعمل في مستشفى  بحنس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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