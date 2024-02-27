في برمانا.. سرقوا 5000 دولار وهربوا

أقدم مجهولون في برمانا وبواسطة الكسر والخلع على سرقة مبلغ 5000 دولار من منزل شخص من التابعية البنغلادشية يعمل في مستشفى بحنس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement