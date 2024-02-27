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لبنان
دعوى ميريام فارس ضد فارس كرم.. هذا ما حلّ بها
Lebanon 24
27-02-2024
|
04:34
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أرجأ القاضي المنفرد الجزائي في كسروان ميشال معوض اليوم، المحاكمة في الدعوى المُقامة من الفنانة ميريام فارس ضد الفنان فارس كرم بجرم القدح والذم الى 9/7/2024، وقد حضر الجلسة المحامي تومي ياغي بوكالته عن ميريام فارس، من مكتب المحامي جورج الخوري.
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