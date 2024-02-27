Advertisement

لبنان

دعوى ميريام فارس ضد فارس كرم.. هذا ما حلّ بها

Lebanon 24
27-02-2024 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1168948-638446306260887894.jpg
Doc-P-1168948-638446306260887894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرجأ القاضي المنفرد الجزائي في كسروان ميشال معوض اليوم، المحاكمة في الدعوى المُقامة من الفنانة ميريام فارس ضد الفنان فارس كرم بجرم القدح والذم الى 9/7/2024، وقد حضر الجلسة المحامي تومي ياغي بوكالته عن ميريام فارس، من مكتب المحامي جورج الخوري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ببطن منتفخ.. فنانة لبنانية تُمارس الرياضة على الرغم من حملها (فيديو)
lebanon 24
27/02/2024 14:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة لبنانية تتألق بالعباءة السعودية بمناسبة يوم التأسيس (صورة)
lebanon 24
27/02/2024 14:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقها.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد الحب بأجواء رومانسية مع خطيبها (صور)
lebanon 24
27/02/2024 14:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة: فنانة لبنانية شهيرة تركت منزلها الزوجي وانتقلت إلى فندق!
lebanon 24
27/02/2024 14:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

ميريام فارس

فارس كرم

فنانة

دعوى

محاكمة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:52 | 2024-02-27
06:35 | 2024-02-27
06:32 | 2024-02-27
06:09 | 2024-02-27
06:06 | 2024-02-27
05:57 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24