دعوى ميريام فارس ضد فارس كرم.. هذا ما حلّ بها

أرجأ القاضي المنفرد الجزائي في كسروان ميشال معوض اليوم، المحاكمة في الدعوى المُقامة من الفنانة ميريام فارس ضد الفنان فارس كرم بجرم القدح والذم الى 9/7/2024، وقد حضر الجلسة المحامي تومي ياغي بوكالته عن ميريام فارس، من مكتب المحامي جورج الخوري.

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