بالصورة الجيش ينتشر في طرابلس.. ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وحدات من الجيش تنفذ انتشارا في عدد من شوارع واحياء مدينة طرابلس.



وبحسب المعلومات، الاجراءات التي يقوم بها الجيش تأتي ضمن التدريبات والانتشار الروتيني.

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