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لبنان

بالصورة الجيش ينتشر في طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
27-02-2024 | 05:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن وحدات من الجيش تنفذ انتشارا في عدد من شوارع واحياء مدينة طرابلس. 

وبحسب المعلومات، الاجراءات التي يقوم بها الجيش تأتي ضمن التدريبات والانتشار الروتيني. 
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