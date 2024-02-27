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لبنان

كم أصبح سعر طن الترابة السوداء؟

Lebanon 24
27-02-2024 | 05:25
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27/2/٢٠٢٤ ولغاية الثلاثاء ٥/3/٢٠٢٤ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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وستحدد الوزارة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعياً.

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