كم أصبح سعر طن الترابة السوداء؟

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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء 27/2/٢٠٢٤ ولغاية الثلاثاء ٥/3/٢٠٢٤ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".وستحدد الوزارة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعياً.