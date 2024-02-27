الحرارة إلى ارتفاع.. ولكن لا تفرحوا كثيراً المنخفضات الجويّة عائدة اعتباراً من هذا الموعد

طقس متقلّب محلياً مع تساقط أمطار متفرقة في الداخل حتى مساء اليوم، حيث يعود ليستقر تدريجياً وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس اعتباراً من يوم الخميس حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت المقبل بسبب تأثير منخفض جوي متمركز حالياً بين ايطاليا واليونان.

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الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح شمالاً و يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والتي تنحسر خلال الليل ويعود الطقس الى الاستقرار.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح فترة بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود ال ٤ درجات ، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في ألأجواء.