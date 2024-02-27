بيرم رعى ورشة عمل اتحاد المترجمين الدوليين

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عقد اتحاد المترجمين الدوليين ورشة عمل بعنوان " أمن المترجم" برعاية وزير العمل مصطفى بيرم، وبالتعاون مع نقابة تكنولوجيا التربية والمديرية العامة للأمن الداخلي، وبحضور عدد من الشخصيات الثقافية والتربوية ومدراء الجامعات.وفي كلمة له، ثمّن بيرم الدور الذي يقوم به الاتحاد في صقل المترجم، وبث الروح في حركة الترجمة، لافتاً إلى أهمية الترجمة وأهمية أمن المترجم والامانة في نقل المعلومات من خلال المحافظة على أمنه وأمانه.بدورها، تحدثت رئيس اتحاد المترجمين الدوليّين الدكتورة وديان مرتضى عن الصعوبات والعقبات التي يواجهها المترجم وعن طريقة حلها. كما قدّم الدكتور محمد قاسم الحمد، دور المترجم في عملية التواصل والفهم بين الثقافات المختلفة بدقة ومهاره ويتعامل مع معلومات حساسة ومؤثرة، وخاصة في الأوقات العصيبة مثل فترات الحروب مؤكدا على أهمية أمن المترجم وحمايته من الاستغلال او الابتزاز او التعدي على حقوقه.وفي نهاية الورشة خرج المشاركون بعدد من التوصيات ومنها:تعزيز الوعي والتدريب ليكون المترجمين على دراية بحقوقهم وواجباتهم المهنية والقانونية، من خلال التدريب المنتظم حول القوانين والمعايير الدولية المتعلقة بالمهنة. كما توفير ورش عمل وندوات توعوية للمترجمين للتعريف بالتحديات والمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، تعزيز الأمان المادي القانوني، بالتعاقد مع مؤسسات موثوقة ومعترف بها رسميا من خلال التواصل الفعال والشفافية، بالإضافة الى المحافظة على الأمان النفسي والنفسي، فيجب على المترجمين أن يتعلموا تقنيات التدريب على إدارة التوتر والضغوط النفسية وتطوير استراتيجيات التفاعل الإيجابي مع المواقف الصعبة. كما التحقق من المصدر قبل تنزيل أو فتح أي ملفات ترجمة أو برامج، والتأكد من أنها آمنة وخالية من البرامج الضارة أو الفيروسات.