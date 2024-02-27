الابيض: ما تقومون به جزء من دورنا تجاه أهلنا في حال حصول أي طارئ

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المناورة التي أقيمت في قسم الطوارئ في المستشفى، شارك فيها سيارات إسعاف الصليب الاحمر اللبناني، وممرضو وأطباء المستشفى الذين اثبتوا جدارتهم وجهوزيتهم التامة لاستقبال الجرحى في حال لا سمح الله حصول أي تصعيد من العدو الاسرائيلي.



الأبيض نظّمت مستشفى سبلين الحكومي في قسم الطوارىء، مناورة صحية تحسباً لأي طارئ أمني او عدوان إسرائيلي على الداخل اللبناني، بمشاركة بحضور وإشراف وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، الدكتور بلال قاسم ممثلا رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، سفير اسبانيا في لبنان، ممثل منظمة الصحة العالمية WHO في لبنان الدكتور عبد الناصر ابو بكر، مدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد سراج، مسؤولة خطة الطوارئ في لبنان وحيدة غلاييني، طبيب قضاء الشوف الدكتور بيار عطالله، مسؤول الصليب الاحمر اللبناني في جبل لبنان الحنوبي علاء عمار، رؤساء بلديات سبلين محمد يونس، كترمايا يحيى علاء الدين والوردانية علي بيرم، وأعضاء مجلس الإدارة، أطباء وممرضين وموظفين .المناورة التي أقيمت في قسم الطوارئ في المستشفى، شارك فيها سيارات إسعاف الصليب الاحمر اللبناني، وممرضو وأطباء المستشفى الذين اثبتوا جدارتهم وجهوزيتهم التامة لاستقبال الجرحى في حال لا سمح الله حصول أي تصعيد من العدو الاسرائيلي.

وبعد المناورة تحدث الوزير فراس الأبيض، فأثنى على الطاقم الطبي والتمريضي والاداري، وقال: للأسف الاربع سنوات الماضية كانت صعبة جدا على لبنان، وخلال الظلام الدامس الذي مر به لبنان ولا يزال، فإن أحد الأمور الساطعة التي كانت موجودة هي القطاع الصحي، والذي أثبت في الأوقات الصعبة حضوره . وانا اعلم الدور الرائد لمستشفى سبلين الحكومي في مرحلة الكورونا، ففي الوقت الذي كان فيه القطاع العام معطلا كان القطاع الحكومي الرسمي وخاصة المستشفيات الحكومية تعمل 24 ساعة للوقوف إلى جانب اهلها، وبالفعل القطاع الصحي قدم تضحيات كبيرة لحماية مجتمعنا بغض النظر عن الإمكانيات ."

وأضاف "للأسف هناك عدوان على أهلنا في فلسطين وعلى أهلنا في الجنوب ويسقط شهداء ومنهم من القطاعات الطبية والاسعافية، ومع ذلك نحن كقطاع صحي لم نتحجج بنقص الامكانات. وما تقومون به اليوم هو جزء من دورنا تجاه أهلنا في حال حصول أي طارئ."

وتابع: باسم كل اللبنانيين اشكر القطاع الطبي والتمريضي، لأن هذا القطاع يقدم كل ما لديه، مؤكدا أنه سيكون هناك حل قريب لبدل الإنتاجية في المستشفيات، وأوضح أن الوزارة تعمل على مشروع التغطية الصحية للعاملين في المستشفيات.

وأشار الوزير الأبيض إلى أن منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر اللبناني والدولي والسفارة الإسبانية وبعض الدول لهم دور داعم للقطاع الصحي وهو مستمر من أجل تطور القطاع الصحي والتمريضي.



سراج

من جهته رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور أحمد سراج قال: "نفتخر بزياراتك المتتالية، وباسم كل العاملين في المستشفى نشكر حضوركم، فالمستشفى ناجحة بكل العاملين فيها والذين يبذلون جهدا كبيرا، لذا نتمنى أن يتم تسوية أوضاعهم من أجل الاستمرارية."



سيف الدين

بدوره شكر مدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين الوزير الأبيض والنائب بلال عبدالله والسفير الإسباني ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر اللبناني والجهاز الطبي والتمريضي والاداري في المستشفى وشرطة البلديات والاتحاد، على جهودهم في تنظيم المناورة، مشيرا الى أن لبنان في دائرة الخطر، وهو ليس بمأمن من اي خطر او عدوان صهيوني، من هنا أهمية المناورة، وأهمية أن يكون القطاع الصحي في جهوزية تامة، أملا إلا يحصل اي تصعيد على الداخل اللبناني، داعيا الله أن يحمي شعب غزة وفلسطين وأهلنا في الجنوب الصامد ولبنان والشعب اللبناني

و كانت كلمات للسفير الإسباني وممثل منظمة الصحة العالمية ومسؤولة خطة الطوارىء في لبنان، اثنوا خلالها على الجهود المبذولة في المناورة، مؤكدين استمرار الدعم والمؤازرة لمستشفى سبلين والمستشفيات كافة والقطاع الصحي في لبنان ككل.





بعدها تفقد الوزير والحضور قسم الطوارىء وقسم العلاج الكيميائي الذي يتم تجهيزه في المستشفى.