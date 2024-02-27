قرب حاجز للجيش.. إطلاق نار على "فان" لتوزيع الخبز

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض "فان" لتوزيع الخبز لإطلاق نار على طريق العديسة بالقرب من حاجز الجيش.

وتعرضت زوجة السائق للإغماء ما استدعى نقلها إلى المستشفى الحكومي في مرجعيون.