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لبنان

قرب حاجز للجيش.. إطلاق نار على "فان" لتوزيع الخبز

Lebanon 24
27-02-2024 | 06:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض "فان" لتوزيع الخبز لإطلاق نار على طريق العديسة بالقرب من حاجز الجيش. 
 
وتعرضت زوجة السائق للإغماء ما استدعى نقلها إلى المستشفى الحكومي في مرجعيون. 
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العديسة

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