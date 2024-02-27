لسالكي هذه الطرقات.. إليكم الخبر التالي

أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" أن الطرقات التالية تشهد زحمة سير خانقة وهي:

- طريق عين المريسة بالاتجاهين ومن الروشة باتجاه الرملة البيضاء بيروت

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- طريق المطار القديمة المسلك الغربي

- المتحف باتجاه كورنيش المزرعة مار الياس