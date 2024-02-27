Advertisement

لبنان

لسالكي هذه الطرقات.. إليكم الخبر التالي

Lebanon 24
27-02-2024 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1168998-638446409580172234.jpg
Doc-P-1168998-638446409580172234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" أن الطرقات التالية تشهد زحمة سير خانقة وهي: 
 
- طريق عين المريسة بالاتجاهين ومن الروشة باتجاه الرملة البيضاء بيروت
 
Advertisement
- طريق المطار القديمة المسلك الغربي
 
- المتحف باتجاه كورنيش المزرعة مار الياس 
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة من المتحف باتجاه كورنيش المزرعة مار الياس (التحكم المروري)
lebanon 24
27/02/2024 19:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"معركة طائرات في سماء لبنان".. هذا ما قد تشهده بيروت!
lebanon 24
27/02/2024 19:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. طليق شيرين عبد الوهاب كان معها في بيروت (فيديو)
lebanon 24
27/02/2024 19:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هواء بيروت يخنق اللبنانيين.. التلوث يرتفع والحلول بعيدة
lebanon 24
27/02/2024 19:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24

بيروت

المتحف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2024-02-27
12:09 | 2024-02-27
11:58 | 2024-02-27
11:55 | 2024-02-27
11:50 | 2024-02-27
11:38 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24