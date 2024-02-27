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لبنان

خبر مهم عن أسعار المحروقات.. "ما منعرف وين رايحين"

Lebanon 24
27-02-2024 | 07:34
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طالب ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا الحكومة بإيجاد حلّ سريع لتعليق إضراب موظّفي الدولة ومديرية النفط "لأن المواطن هو من سيكون الضحية" وفق قوله.

واوضح أبو شقرا في حديث لـmtv أن "المحروقات تُباع على أساس الجدول الذي صدر الجمعة ولا بدّ من حلول سريعاً"، مضيفا: "إذا تأخّر الحلّ ما منعرف وين رايحين".
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