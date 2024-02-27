خبر مهم عن أسعار المحروقات.. "ما منعرف وين رايحين"

طالب ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا الحكومة بإيجاد حلّ سريع لتعليق إضراب موظّفي الدولة ومديرية النفط "لأن المواطن هو من سيكون الضحية" وفق قوله.



واوضح أبو شقرا في حديث لـmtv أن "المحروقات تُباع على أساس الجدول الذي صدر الجمعة ولا بدّ من حلول سريعاً"، مضيفا: "إذا تأخّر الحلّ ما منعرف وين رايحين".

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