17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخليل استقبل السفيرة الاميركية في لبنان
Lebanon 24
27-02-2024
|
07:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير المالية يوسف الخليل السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعارف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية يدق ناقوس الخطر: اضراب الموظفين يشكل خطراً على صرف رواتب القطاع العام
Lebanon 24
وزير المالية يدق ناقوس الخطر: اضراب الموظفين يشكل خطراً على صرف رواتب القطاع العام
27/02/2024 19:23:16
27/02/2024 19:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية: تأمين المطالب في ظلّ الامكانيات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة وعدم امكانية الاستقراض في الاسواق المالية يعني حتما العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلاقات التضخم من جديد وتفاقم نسب الفقر
Lebanon 24
وزير المالية: تأمين المطالب في ظلّ الامكانيات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة وعدم امكانية الاستقراض في الاسواق المالية يعني حتما العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلاقات التضخم من جديد وتفاقم نسب الفقر
27/02/2024 19:23:16
27/02/2024 19:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية يوسف الخليل: استمرار الاضراب في وزارة المال يشكل خطر على صرف رواتب القطاع العام وعلى الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة ما يهدّد الاستقرار المالي (NBN)
Lebanon 24
وزير المالية يوسف الخليل: استمرار الاضراب في وزارة المال يشكل خطر على صرف رواتب القطاع العام وعلى الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة ما يهدّد الاستقرار المالي (NBN)
27/02/2024 19:23:16
27/02/2024 19:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي يهاجم مجلس الحرب بعد موافقته على ذهاب وفد لمفاوضات باريس(الجزيرة)
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي يهاجم مجلس الحرب بعد موافقته على ذهاب وفد لمفاوضات باريس(الجزيرة)
27/02/2024 19:23:16
27/02/2024 19:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير
المالية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
15:47 | 2024-02-26
26/02/2024 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تتوكأ على عكاز في آخر إطلالاتها.. النجمة الشهيرة تقلق جمهورها!
Lebanon 24
تتوكأ على عكاز في آخر إطلالاتها.. النجمة الشهيرة تقلق جمهورها!
14:29 | 2024-02-26
26/02/2024 02:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "غارة بعلبك".. إقرأوا ما كشفه الإسرائيليون
Lebanon 24
عن "غارة بعلبك".. إقرأوا ما كشفه الإسرائيليون
12:24 | 2024-02-26
26/02/2024 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انجاز التعديلات على مرسوم التعويضات للقطاع العام وبتها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
انجاز التعديلات على مرسوم التعويضات للقطاع العام وبتها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
22:13 | 2024-02-26
26/02/2024 10:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غير متوقعة قرب منزل وليد جنبلاط.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة غير متوقعة قرب منزل وليد جنبلاط.. هذا ما حصل
12:45 | 2024-02-26
26/02/2024 12:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:42 | 2024-02-27
جلسة لمجلس الوزراء غداً.. وهذا جدول أعمالها
12:09 | 2024-02-27
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... طفل سقط عن شرفة منزله وحالته حرجة
11:58 | 2024-02-27
صاروخ أُطلق من لبنان سقط فجأة أمام إسرائيليين.. شاهدوا بالفيديو كيف كانت ردّة فعلهم
11:55 | 2024-02-27
"لبنان القويّ": لا بديل حاليّاً عن القرار 1701
11:50 | 2024-02-27
خبر عاجل عن "الحزب"... في هذه الحالة فقط سيُوقف إطلاق النار
11:38 | 2024-02-27
إسرائيل تعترف... هذا ما فعلته صواريخ "الحزب" عصر اليوم
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
27/02/2024 19:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
27/02/2024 19:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
27/02/2024 19:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24