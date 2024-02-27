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لبنان

الخليل استقبل السفيرة الاميركية في لبنان

Lebanon 24
27-02-2024 | 07:45
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعارف.
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