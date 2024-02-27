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لبنان

في وسط الطريق.. النيران اندلعت داخل سيارة في بكفيا

Lebanon 24
27-02-2024 | 08:15
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل سيارة رباعية الدفع في بكفيا - المتن. 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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