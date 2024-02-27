Advertisement

لبنان

ميقاتي استقبل السفراء العرب المشاركين في الجولة التي اقامتها وزارة الثقافة في طرابلس

Lebanon 24
27-02-2024 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1169024-638446463079080994.jpg
Doc-P-1169024-638446463079080994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السفراء العرب المشاركين في الجولة التي اقامتها وزارة الثقافة في طرابلس لمناسبة إعلانها "عاصمة الثقافة العربية"، وذلك في دارته في طرابلس.
وضم الوفد سفير جمهورية مصر العربية  علاء موسى، سفير فلسطين اشرف دبور، سفير الجزائر رشيد بلباقي، سفير تونس بوراي الامام،  سفير سلطنة عمان احمد بن محمد السعيدي،  سفير  الاردن وليد الحديد، القائم  باعمال سفارة الكويت عبد الله شاهين والقائم بأعمال سفارة العراق امين النصراوي، القائم باعمال سفارة قطر علي المطاوعة، والقائم باعمال  سفارة سوريا علي دغمان. وشارك ايضا سفير كازخستان رسول جومالي.
Advertisement
وقد استضاف رئيس الحكومة الوفد الى مأدبة غداء في مشاركة وزير الثقافة محمد وسام  المرتضى، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام،  والنواب  اشرف ريفي، ايلي خوري،جميل عبود، ايهاب مطر، كريم كبارة،  طه ناجي، وحيدر ناصر.  وقد اعتذر عن عدم الحضور النائب فيصل كرامي لارتباطه بموعد سابق.
 
كما شارك مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام،  رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف،  مطران ابرشية جبل لبنان وطرابلس للسريان الارثوذكس مار كريسو ستوموس ميخائيل شمعون، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب،  نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن ، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو شوقي ساسين ،والسادة سعيد الحلاب و عمر كركلا و عبد الحليم كركلا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2024-02-27
12:09 | 2024-02-27
11:58 | 2024-02-27
11:55 | 2024-02-27
11:50 | 2024-02-27
11:38 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24