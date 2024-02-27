جلسة لمجلس الوزراء غداً.. وهذا جدول أعمالها

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء في السراي الكبير، للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

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