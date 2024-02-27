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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء غداً.. وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
27-02-2024 | 09:42
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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء في السراي الكبير، للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. 
 
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