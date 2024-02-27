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لبنان

ما حقيقة استهداف الهرمل من قبل العدوّ؟

Lebanon 24
27-02-2024 | 10:04
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نفى مصدر أمني لـ"لبنان 24" ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غارة اسرائيلية استهدفت الهرمل.
ولفت إلى أنّ الدخان ناجم عن إشعال إطارات في منطقة بعميري في جرود الهرمل.
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الهرمل

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