ما حقيقة استهداف الهرمل من قبل العدوّ؟

نفى مصدر أمني لـ"لبنان 24" ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن غارة اسرائيلية استهدفت الهرمل.

ولفت إلى أنّ الدخان ناجم عن إشعال إطارات في منطقة بعميري في جرود الهرمل.