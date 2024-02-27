إسرائيل تعترف... هذا ما فعلته صواريخ "الحزب" عصر اليوم

أفادت قناة "كان" الإسرائيليّة، أنّ رشقة الصواريخ الأخيرة التي أطقلها "حزب الله"، أصابت بشكل مباشر منطقة يركا في الجليل الأعلى.

وكان "حزب الله" أعلن في آخر بيان، أنّه قصف مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".