خبر عاجل عن "الحزب"... في هذه الحالة فقط سيُوقف إطلاق النار

أفادت وكالة "رويترز"، أنّ "حزب الله" سيُوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل.

وأضافت الوكالة أنّ "حزب الله" سيُوقف إطلاق النار إنّ لم تستمرّ إسرائيل بقصف لبنان.