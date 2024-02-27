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لبنان

خبر عاجل عن "الحزب"... في هذه الحالة فقط سيُوقف إطلاق النار

Lebanon 24
27-02-2024 | 11:50
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أفادت وكالة "رويترز"، أنّ "حزب الله" سيُوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل.
 
 
وأضافت الوكالة أنّ "حزب الله" سيُوقف إطلاق النار إنّ لم تستمرّ إسرائيل بقصف لبنان.
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