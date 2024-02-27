16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لبنان القويّ": لا بديل حاليّاً عن القرار 1701
Lebanon 24
27-02-2024
|
11:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل بحث فيه جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
1 - يدعو التكتل اللبنانيين الى الحذر والتنبه الى المنحى التصعيدي للحرب التي تشنها إسرائيل على الرغم من الاتفاق المحتمل للوصول الى هدنة في ضوء تصريح وزير دفاعها بأنها ستواصل عملياتها الحربية على لبنان على الرغم من الهدنة في غزّة. في وقتٍ تعمد إسرائيل الى كسر قواعد الإشتباك بالتدرّج عميقاً في لبنان بما يؤكد نيّة حكومتها بعدم وقف الحرب. وعليه فإن التكتل الذي يؤكد حق لبنان في مقاومة العدوان، يعتبر أن لا بديل حالياً عن القرار 1701 الذي يقضي تنفيذه كاملاً خاصةً من جانب إسرائيل. كما يؤكد تضامنه مع جميع مكونات الشعب اللبناني وخصوصاً مع أهلنا الذين يقدمون الشهداء في الجنوب والبقاع.
Advertisement
2 - يؤكد التكتل تمسّكه بموقفه من إنتخابات رئاسة الجمهورية بإعتبارها إستحقاقاً سيادياً لبنانياً داخلياً، لا يجوز ربطه بأي حدث خارجي. ويجدّد التكتل تمسكّه بكل تشاور هادف ينتهي حكماً بإنتخاب رئيس للجمهورية مع الأولوية ان يتم ذلك بالتوافق بين الكتل على اسم الرئيس والاّ فليتم الإنتخاب بالمنافسة الديمقراطية. ويواكب التكتل إيجاباً الافكار التي تقدمت بها كتلة الإعتدال الوطني.
3 - بحث التكتل المخالفات الجسيمة التي وقعت في جلسة إقرار الموازنة تمهيداً لمواجهتها ومعالجتها بما يناسب. كذلك يستهجن التكتل الخفة والتقصير المعهودين اللذين تتعاطى بهما حكومة تصريف الأعمال مع القطاع العام لجهة الزيادات الإستنسابية مما أدّى الى إضراب الموظفين في عدد من الوزارات مما انعكس ضرراً على مصالح المواطنين. كما يتابع الخلل الكبير الواقع في بعض الادارات كالدوائر العقارية والطوبع المالية ويعمل على تصحيحه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
15:47 | 2024-02-26
26/02/2024 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تتوكأ على عكاز في آخر إطلالاتها.. النجمة الشهيرة تقلق جمهورها!
Lebanon 24
تتوكأ على عكاز في آخر إطلالاتها.. النجمة الشهيرة تقلق جمهورها!
14:29 | 2024-02-26
26/02/2024 02:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انجاز التعديلات على مرسوم التعويضات للقطاع العام وبتها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
انجاز التعديلات على مرسوم التعويضات للقطاع العام وبتها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
22:13 | 2024-02-26
26/02/2024 10:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي يقترب من لبنان.. هذا ما ستشهده الأيام المقبلة
Lebanon 24
منخفض جوي يقترب من لبنان.. هذا ما ستشهده الأيام المقبلة
01:57 | 2024-02-27
27/02/2024 01:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد في "حزب الله" يفجر "مفاجآت عسكرية".. ما أعلنه بارزٌ جداً!
Lebanon 24
قائد في "حزب الله" يفجر "مفاجآت عسكرية".. ما أعلنه بارزٌ جداً!
16:10 | 2024-02-26
26/02/2024 04:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:42 | 2024-02-27
جلسة لمجلس الوزراء غداً.. وهذا جدول أعمالها
14:17 | 2024-02-27
ما حقيقة تلقي سكان بلدة جنوبيّة تهديداً؟
13:55 | 2024-02-27
حزب الله لم يحدد حتى اللحظة موعدا للاجتماع مع تكتل الاعتدال الوطني
13:54 | 2024-02-27
مساء اليوم... إطلاق نار على شخصين
13:40 | 2024-02-27
بيان لـ"الخارجية" الأميركية بشأن التصعيد في لبنان.. هذا ما جاء فيه
13:28 | 2024-02-27
المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: قرّرنا النزول غداً إلى الشارع
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
27/02/2024 21:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
27/02/2024 21:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
27/02/2024 21:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24