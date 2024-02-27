نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... طفل سقط عن شرفة منزله وحالته حرجة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل الطفل السوريّ ع.أ إلى المستشفى الحكومي في منطقة القبة، بعد سقوطه عن شرفة منزله، داخل مخيّم البداوي.

وعُلِمَ أنّ حالة الطفل حرجة.