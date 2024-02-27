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لبنان

نُقِلَ فوراً إلى المستشفى... طفل سقط عن شرفة منزله وحالته حرجة

Lebanon 24
27-02-2024 | 12:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل الطفل السوريّ ع.أ إلى المستشفى الحكومي في منطقة القبة، بعد سقوطه عن شرفة منزله، داخل مخيّم البداوي.
 
 
وعُلِمَ أنّ حالة الطفل حرجة.
 
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